Abschied. Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 9 D-Dur

09.09.2018 | 01:18:58 Std. | Verfügbar bis 09.10.2018 | WDR

Seine neunte Sinfonie schrieb Gustav Mahler im Sommer 1909 in seinem Südtiroler Sommerdomizil in Toblach. Sie wurde sein letztes vollendetes Werk, an dem er beinahe täglich in seinem Komponierhäuschen mitten in der Natur arbeitete. Autor/-in: Enrique Sánchez-Lansch