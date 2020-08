WDR extra: Schulbeginn in NRW

WDR extra. . 45:03 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 19.08.2020. WDR.

Themen: Schulstart mit Maske: Wie finden die Schüler das? | Besorgniserregende Infektionszahlen: Ein Drittel aller Infizierten in Deutschland kommt aus NRW | Hitze, Maske, Lüften: Gesundheitliche Herausforderung für Schüler in NRW | Studiogast: Prof. Dominik Schneider, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Dortmund | Corona-Fall an der Schule: Und nun? | Studiogast: Prof. Dominik Schneider, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Dortmund | NRW startet ins neue Schuljahr: Schüler dokumentieren Tag 1 | Studiogespräch: Yvonne Gebauer (FDP), Schulministerin NRW | Pool-Testungen für Schüler: Ist das die Lösung? | Studiogespräch: Yvonne Gebauer (FDP), Schulministerin NRW | Erster Schultag: Corona-Abstand in Bus und Bahn? | Alles, nur kein Home-Schooling: Lehrer müssen "liefern" | Studiogast: Maike Finnern, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft | Maskenmuffel: 150 Euro Bußgeld | Schulstart: Welche Regeln gelten