WDR extra: Frühlingswetter und Kontaktverbot

WDR extra. . 30:15 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 03.04.2021. WDR.

"WDR extra" informiert über die neuesten Entwicklungen zu Corona. Themen der Sendung sind: Narzissenblüte und Co: Sind die Touristen-Hotspots in der Eifel dieses Wochenende tabu? | Studiogast: Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident, Teil 1 | Studiogespräch: Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt des Bethanien-Krankenhauses in Moers | Bonn: Besucherströme am schönen Wochenende? | Studiogast: Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident, Teil 2 | Studiogespräch: Jacqueline Schneider, alleinerziehende Mutter, arbeitet im Home Office | Corona-Gegenmaßnahmen zeigen in Deutschland Wirkung | Studiogast: Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident, Teil 3 | Keine Besuche möglich: Was tun gegen Einsamkeit im Altenheim? | Können Haustiere sich mit Corona anstecken? | Apps und digitale Helfer für Ausflüge ohne Kontakte