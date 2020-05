WDR extra: #Corona – Wie wir dem Virus begegnen

WDR extra. . 01:33:23 Std. . DGS . Verfügbar bis 30.04.2021. WDR.

Themen: Studiogespräch: Armin Laschet (CDU), NRW-Ministerpräsident, Teil I | Reporter Christian David aus Etzweiler zum Aufstellen des Maibaums | Nicole Noetzel aus Gelsenkirchen zur virtuellen Tanz-in-den-Mai-Party | Wie geht’s weiter mit Corona-Einschränkungen? | Studiogespräch: Armin Laschet (CDU), NRW-Ministerpräsident, Teil II | Themen-Feature: #Corona – Wie wir dem Virus begegnen | Reporterin Nora Abu-Oun vom Autokino Rheinbach | Armin Laschet und die Krise | Studiogespräch: Armin Laschet (CDU), NRW-Ministerpräsident, Teil III | Reporterin Sonja Gerhardt aus Dortmund zum "disTanz" in den Mai | Reporter Thorsten Lenze aus Düsseldorf zum Impro-Konzert in der Wagenbauhalle der Karnevalisten | Der ganz besondere Tanz in den Mai | Studiogast: Claudia Hesse, Psychologin | Reporter Oliver Köhler aus Bielefeld zum virtuellen Tanz in den Mai