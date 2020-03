Coronavirus in NRW: Ein Land vor dem Stillstand

Themen: Coronavirus: Schulschließung ab Montag | Studiogespräch: Armin Laschet, Ministerpräsident NRW | Schule in Münster mit digitalem Klassenzimmer | Studiogespräch: Renate Schmid, Fachanwältin für Arbeitsrecht | Studiogespräch: Stefan Behlau, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung | Coronavirus: Heinsberg bleibt stark | Wie schützt man sich in Bussen und Bahnen? | Studiogast: Ruth Schulz, WDR-Wissenschaftsredakteurin, Teil 1 | Operationen wegen Coronoavirus verschoben | Blutkrebs-Typisierung für den Lieblingslehrer abgesagt | Studiogast: Ruth Schulz, WDR-Wissenschaftsredakteurin, Teil 2 | Coronavirus: Keine Bundesliga-Spiele mehr | Reporterin Sonja Gerhardt aus Dortmund zum öffentlichen Leben | Reporter Christian David aus Köln zum Treiben im Studentenviertel | Reporter Stefan Göke aus Bottrop zum Leben in einer Seniorenwohnanlage | Reporter Henry Bischoff aus Lichtenbusch zu Absagen von Veranstaltungen | Reporter Michael Grytz aus Brüssel zum Shutdown-Modus der belgischen Haupstadt | Italo-Rockerin Gianna Nannini spielt virtuelles Konzert