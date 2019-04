Wo Träume wahr werden: 100 Jahre Bavaria Film

WDR.DOK. . 43:39 Min. . UT . WDR. Von Katarina Schickling.

Alfred Hitchcock war da, Billy Wilder, Orson Welles, Claude Chabrol, Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders – und natürlich auch Bully Herbig. Sie alle haben irgendwann in der Bavaria gedreht. In diesem Jahr feiert die Bavaria ihr 100. Jubiläum. Mit vielen Ausschnitten, Drehberichten und Interviews erzählt Fernsehautorin Katarina Schickling in dieser aufwändig recherchierten Dokumentation ein Jahrhundert Filmgeschichte.