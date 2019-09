Wir sind 18 Millionen - Und so wohnen wir

WDR.DOK. . 44:07 Min. . UT . Verfügbar bis 11.09.2019. WDR. Von Lutz Hofmann.

Wir sind 18 Millionen in Nordrhein-Westfalen. Alle sieben Jahre ziehen wir um. Jeder fünfte von uns wohnt allein, aber jeder neunte immerhin zusammen mit einer Katze. Leider wird es eng in unserem Land: 524 Menschen leben auf einem Quadratkilometer, mehr als in jedem anderen Bundesland.