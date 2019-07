Wie der Mond nach Bochum kam

WDR.DOK. . 43:32 Min. . WDR. Von Martin Herzog, Gabriele Jakobi .

Als 1957 Sputnik startete, war die kleine Sternwarte ind Bochum die einzige Stelle in Europa, die unmittelbar Kontakt zu ihm hatte. Ausgerechnet mitten im Ruhrgebiet, in der Region der Stahlkocher und Bergarbeiter! Von da an verfolgte die Sternwarte alles, was ins Weltall aufbrach, bis zur Mondlandung.