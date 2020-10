Was geht mich das an? Die Mauer

WDR.DOK. . 43:00 Min. . Verfügbar bis 08.10.2020. WDR. Von Stefanie Fetz.

Würde ich schießen? Wie weit gehen Gehorsam und Treue?

In diesem Dilemma steckten tausende DDR-Grenzsoldaten, die tagein, tagaus verhindern sollten, dass Menschen in den Westen flohen – zur Not auch mit Waffengewalt. Manchmal machen ganz alltägliche Entscheidungen Geschichte.