Von Sängern und Mördern: Gesangswettbewerb in russischen Gefängnissen

WDR.DOK. . 01:26:44 Std. . UT . Verfügbar bis 01.04.2020. WDR.

Die Dokumentation zeigt Russland von einer ganz anderen Seite. „Roter Holunder“ ist ein Gesangswettbewerb für russische Häftlinge. Die Gewinner der Show dürfen am Ende bei einer öffentlichen Gala auftreten. Der Film lässt die Musiker selbst zu Wort kommen. In ihren Lebensgeschichten werden nicht nur persönliche Schicksalsschläge sichtbar, in ihnen spiegelt sich auch die gesellschaftliche Realität eines Staates, der noch immer von Willkür und Brutalität geprägt ist.