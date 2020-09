Vom Feuer bedroht: Waldbrand in Portugal

WDR.DOK. . 01:22:30 Std. . Verfügbar bis 09.09.2029. WDR. Von Katrin Reichwald.

Was, wenn es plötzlich brennt am Horizont? Und das Feuer kommt direkt auf einen zu? So erging es der Filmemacherin Katrin Reichwald 2017 in einem abgelegenen, portugiesischen Dorf.

Mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern gelingt ihr die Flucht vor den Flammen. Doch 66 Menschen sterben durch den verheerendsten Waldbrand in der Geschichte Portugals. Das Land steht unter Schock.