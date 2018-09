Unser Welterbe

03.09.2018 | 43:34 Min. | Verfügbar bis 03.09.2019 | WDR

2018 ist das Europäische Jahr des Welterbes: Seit 1978, also seit genau 40 Jahren, erstellt die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) ihre Liste mit Denkmälern, historischen Städten und Landschaften von außergewöhnlichem Wert, für deren Schutz die "ganze Menschheit" verantwortlich sein soll. Fünf dieser international ausgezeichneten Stätten liegen in Nordrhein-Westfalen. Sie stehen im Mittelpunkt der Dokumentation von Ulrike Brincker. Was erzählen sie über unser Land? Was macht sie so besonders? Und was macht der begehrte Titel des „Weltkulturerbes“ mit ihnen? Autor/-in: Ulrike Brincker