Tokyo Idols: Die Pop Girls von Japan

WDR.DOK. . 01:26:29 Std. . WDR. Von Kyoko Miyake.

"Idols" – ganz typisch in Japan. Ein Name für Gruppen von singenden und tanzenden, japanischen, jungen Mädchen. In letzter Zeit sind sie zu einem sozialen Phänomen herangewachsen. Tausende von Mädchen arbeiten als "Idols" und viele träumen davon, ein Teil dieses Phänomens zu werden. Doch das bedeutet viel Arbeit und nicht jedes Mädchen hat das Potenzial