The Power of Women

06.03.2019 | 01:29:48 Std. | Verfügbar bis 05.04.2019 | WDR | Von James Rogan

Hillary Clinton erklärte 1995 als First Lady: "Menschenrechte sind Frauenrechte und Frauenrechte sind Menschenrechte, ein für allemal." In seinem Dokumentarfilm "The Power of Women" begleitet James Rogan deshalb Frauen, die mit ihrem Erfolg exemplarisch für den Wandel des Frauenbildes in der Gesellschaft stehen.