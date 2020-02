The King: Elvis und der amerikanische Traum

WDR.DOK. . 01:43:12 Std. . Verfügbar bis 11.04.2020. WDR. Von Eugene Jarecki.

Ein musikalisches Road-Movie auf den Spuren von Elvis – 40 Jahre dem Tod des Superstars. Der vielfach ausgezeichnete Autor und Regisseur Eugene Jarecki reist in dem alten Rolls Royce von Elvis quer durch Amerika. Es geht von Tupelo und Memphis nach Nashville, von Bad Nauheim über New York und von Hollywood nach Las Vegas. „Jemand hat mal gesagt, wenn Mike Tyson Dich trifft, danach bist Du nicht mehr derselbe. So ist es Amerika mit Elvis gegangen“, so der amerikanische Kommentator James Carville im Film.