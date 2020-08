Stadt der Könige: Das Schützenfest in Neuss

Das Schützenfest in Neuss ist der Höhepunkt des Jahres. Es ist ein Fest ohne Nachwuchssorgen, irgendwo zwischen Geselligkeit und Moderne, Tradition und Party.

Jedes Jahr am letzten Augustwochenende findet in Neuss das weltweit größte von einem einzelnen Verein organisierte Schützenfest statt. Den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten bildet die Schützenparade: 7500 Schützen und Musiker marschieren im Gleichschritt durch die Stadt. Sie laufen zu Ehren ihres Schützenkönigs – den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zum Trotz. Hier werden Traditionen und Rituale gelebt, um zu retten, was mehr und mehr verschwindet: Ein Gefühl von Heimat.