Schule der Verführung: Drei Geschichten aus Russland

WDR.DOK. . 01:34:30 Std. . Verfügbar bis 23.05.2021. WDR. Von Alina Rudnitskaya.

In Russland lautet ein Sprichwort: Du kannst nicht auf zwei Stühlen gleichzeitig sitzen. Doch gerade das versuchen die modernen russischen Frauen: Russische Frauen wollen, dass Männer ihr Geld für sie ausgeben, aber gleichzeitig wollen sie nicht ihre Unabhängigkeit verlieren. Die drei Heldinnen nehmen ihr Schicksal in die Hand und besuchen die Schule der Verführung, in der sie lernen, wie man lebt, denkt und sich verhält, um geliebt zu werden. Aber macht sie ein solches Leben wirklich glücklich?