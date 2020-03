Russlands Millenniumskinder

WDR.DOK. . 01:29:42 Std. . Verfügbar bis 18.03.2020. WDR.

Russische Jugendliche, die an dem Tag und in der Zeit um die Jahrtausendwende geboren wurden, kennen nur Wladimir Putin an den Schalthebeln der Macht. Doch ähnlich wie Gleichaltrige im Westen gehören sie zur Internetgeneration, haben Zugang zu Informationen, die in den staatlich gelenkten Medien Russlands keinen Platz haben. Wie denkt und fühlt die "Generation-Putin"? Wie möchte sie in dem scheinbar erstarkten, aber dennoch nicht stabilen Land leben?