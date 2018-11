Nachrichten aus Syrien – The war on my phone

28.11.2018 | WDR | Von Elke Sasse

NACHRICHTEN AUS SYRIEN portraitiert vier Menschen in ihrer Zerrissenheit zwischen der Sicherheit, die ihnen ihre Zufluchtsorte in Europa bieten, und den Nachrichten und Videos von Freunden und Verwandten in Syrien, die sie täglich auf ihren Telefonen erreichen. Einer der Freunde erzählt dabei mit Hilfe eines eingeschmuggelten Smartphones aus einem syrischen Gefängnis über seine haarsträubenden Lebensumstände und auch von seiner Folter. Über diese Berichte und Bilder, die es so vorher noch nicht gab, vermittelt der Film einen intimen Einblick in das Leben in Syrien jenseits der Nachrichtensendungen. Nachrichten aus Syrien – The war on my phone wird zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.