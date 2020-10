Mission Wahrheit: Die New York Times und Donald Trump – Stürmische Zeiten

Am 8. November 2016 wurde Donald J. Trump nach einem extrem polarisierenden Wahlkampf und für viele überraschend zum Präsidenten der USA gewählt. Ein Jahr lang begleitete die Emmy-Gewinnerin und Oscar-nominierte Regisseurin Liz Garbus die Redaktionen der New York Times in Washington D.C. und New York City bei ihrer Berichterstattung über Trump und seine Regierung. Die ersten 100 Tage der Trump-Regierung bringen die Reporter der New York Times an ihre Grenzen.