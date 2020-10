Mission Wahrheit: Die New York Times und Donald Trump – Angriff auf die Medien

WDR.DOK. Teil 2 von 2. . 01:30:02 Std. . UT . Verfügbar bis 22.11.2020. WDR. Von Liz Garbus.

Seit dem Wahlsieg von Donald Trump begleitete die Emmy-Gewinnerin und Oscar-nominierte Regisseurin Liz Garbus die Redaktionen der New York Times in Washington D.C. und New York City bei ihrer Berichterstattung über die Regierung. Nach gewalttätigen Ausschreitungen bei einer rechtsextremen Demonstration in Charlottesville, weigert sich Präsident Trump die rechten Drahtzieher zu verurteilen und erklärt stattdessen den Medien den Krieg.