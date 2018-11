Mission Wahrheit - Die New York Times und Donald Trump (2/2) - Angriff auf die Medien

08.11.2018 | 01:30:01 Std. | UT | Verfügbar bis 08.12.2018 | WDR | Von Liz Garbus

Seit dem 20. Januar 2017 ist Donald J. Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nie zuvor hat ein Präsident stärker polarisiert als Trump. Ein Jahr lang begleitete die Emmy-Gewinnerin und Oscar-nominierte Regisseurin Liz Garbus Reporter der New York Times in Washington D.C. und New York City bei der Berichterstattung über US-Präsident Trump – ein intimer und spannender Blick auf den Kampf einer Zeitungsredaktion gegen „Fake News“ und für die Wahrheit in einer neuen Ära.