Made in Islam

Auf den Laufstegen dieser Welt gibt es eine Nische, die selten das Rampenlicht erblickt: Mode für die muslimische Frau, für Frauen mit Kopftuch. Aufgewachsen im Iran, war der Filmemacherin Siba Shakib schnell klar, dass Kleidung nicht nur nützlich ist oder der Schönheit dient, sondern immer auch ein Politikum ist. In ihrem Film stellt sie junge muslimische Frauen vor, die sich durch ihre selbst kreierte Mode von den Zwängen religiöser Vorschriften lösen - ohne mit der Tradition zu brechen.

Dass Kleidung nicht nur der Schönheit dient oder praktische Zwecke erfüllt, war Siba Shakib bereits in frühester Kindheit bewusst. In ihrem Film MADE IN ISLAM zeigt die Regisseurin junge muslimische Frauen, die nicht nur mutig das Bild auf den Straßen, sondern auch ihre eigene Kultur und den Islam verändern und formen. Siba Shakib begibt sich auf eine filmische Reise hinter den Schleier der Vorurteile und ergründet die Frage, wie Mode und der Islam zusammenpassen. Dafür steht der Trend der sogenannten „Modest Fashion“, auch „Islamische Mode“ genannt. Die Frauen, die sie kreieren und tragen, halten sich weitestgehend an die Normen und Gesetze ihrer Religion. Gleichzeitig spielen sie mit Designs, Farben und Formen. Entstanden ist eine eigene Nische auf dem Modemarkt. Mit diesem Trend schaffen es selbstbewusste, gläubige muslimische Frauen, den eigenen Chic zur Schau zu tragen. Ein Trend, der immer mehr Umsätze generiert und auch von großen, renommierten Modehäusern bedient wird.