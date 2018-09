Kriegstagebuch - War Diary

5 Jahre, 15 Tausend Takes, ein Film. Von 2012 bis 2017 dokumentierte der deutsche Reporter Carsten Stormer den Krieg in Syrien. Entstanden ist das filmische Tagebuch eines fast aussichtslosen Konflikts. Der Kriegsreporter sieht, filmt und bekommt "das ganze Blut nicht mehr aus dem Kopf". Jeder, der längere Zeit in Syrien arbeitet, lässt ein Stück seiner Seele in dem zerrissenen Land zurück. „Kriegstagebuch - War Diary“ ist ein sehr persönlicher Film, ein filmischer Essay über fünf Jahre. Autor/-in: Marc Wiese, Carsten Stormer