Howard Carpendale: Ein Leben für die Show

WDR.DOK. Folge 1. . 44:45 Min. . Verfügbar bis 31.10.2021. WDR.

Howard Carpendale gehört zu den Größten des deutschen Schlagers. Als Sänger und Entertainer hat er Maßstäbe gesetzt. Mit seinen Hits wie "Hello Again", "Ti amo" und "Tür an Tür mit Alice" hat er sich längst ins kollektive Gedächtnis der Schlager- und Pop-Fans gesungen und ist für viele ein Idol.