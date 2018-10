Frühjahr 48

Im Frühjahr 48 wird in Prag ein Putsch gegen das Regime gewaltsam niedergeschlagen. In Jugoslawien bricht Tito mit Stalin und so auch mit der Sowjetunion. Die Berlinkrise wird zur Machtprobe zwischen den beiden Weltmächten. Frühjahr 48 ist eine Reise zurück mit Zeitzeugen aus europäischen Ländern und mit seltenem Archivmaterial. Autor-/in: Mathias Haentjes