Ein blinder Held – Die Liebe des Otto Weidt

08.01.2019 | 01:28:53 Std. | Verfügbar bis 15.01.2019 | WDR | Von Sabine Wiedenfeld-Saleike

Otto Weidt war ein Bürstenfabrikant in Berlin - und ein „stiller Held“ in der Zeit des NS-Terrors. Ein Mensch, „der in einer unmenschlichen Zeit menschlich geblieben ist“. Dieser Otto Weidt, der in der Weimarer Republik aus ärmlichen Verhältnisse vom Anstreicher zum einflussreichen Unternehmer aufgestiegen war, wurde in den Jahren des Nazi-Terrors zum Judenretter, zum "Oskar Schindler von Berlin". In seiner Blindenwerkstatt beschäftigte er zahlreiche Juden und versorgte sie auf eigene Kosten mit allem, was sie nicht mehr kaufen konnten. Als die Verfolgung schärfer und lebensbedrohlich wurde, gelang es ihm lange unter großer Gefahr, "seine" Juden vor der Deportation zu retten. Packend und emotional erzählt das Dokudrama die Geschichte von Otto Weidt und „seinen“ Juden, mit Edgar Selge in der Titelrolle und Henriette Confurius als Alice Licht.