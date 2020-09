Dream Away: Nächstes Jahr in Sharm el Sheikh

WDR.DOK. . 01:18:47 Std. . Verfügbar bis 16.10.2020. WDR.

Der Kinodokumentarfilm folgt der jungen Generation Ägyptens auf ihrer Suche nach einer neuen Identität in die Touristenhochburg Sharm El Sheikh.

In diesem derzeit fast ausgestorbenen Urlaubsparadies suchen junge Ägypter scharenweise Arbeit in der Tourismusbranche. Dabei prallen die Zwänge eines traditionellen Lebens auf westliche Werte – im Film eingefangen in surreal verdichteten Bildern.