Die Macht am Rhein: Unsere Ministerpräsidenten

WDR.DOK. Folge 1. . 01:28:40 Std. . Verfügbar bis 09.10.2024. WDR. Von Clemens Gersch, Michael Wieseler.

In sieben Jahrzehnten standen insgesamt zehn Ministerpräsidenten an der Spitze des Landes NRW. Ob "Menschenfischer", Manager-Typen oder trockene Westfalen - sie alle mussten sich ähnlichen Aufgaben stellen: Das Land zusammenhalten und es vorantreiben. Wer hat es geschafft, dauerhaft in Erinnerung zu bleiben?