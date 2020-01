Die Böhms: Architektur einer Familie

Gottfried Böhm gilt als einer der wichtigsten Architekten der Nachkriegs-Ära. Am 23. Januar 2020 wird der Pritzker-Preisträger 100 Jahre alt. Auch seine Söhne Stephan, Peter und Paul sind Architekten. Sie alle arbeiten unter einem Dach – in dem Haus, das der berühmte Großvater Dominikus Böhm, ebenfalls Architekt und Kirchenbauer, in Köln auf dem Römerberg errichtete. Hier entstanden regelmäßig Großbauten wie die Zentralmoschee in Köln oder das Museum Ägyptischer Kunst in München.