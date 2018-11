Deutschland, deine Künstler - Herbert Grönemeyer

16.11.2018 | 43:41 Min. | Verfügbar bis 23.11.2018 | WDR | Von Ulricht Stein

Die Dokumentation beleuchtet das Leben des Superstars Herbert Grönemeyer und gibt Einblicke in sein Alltags- und Arbeitsleben in London und Berlin, seine Jugendtage in Bochum und seine Entwicklung als Komponist und Lyriker. In das aktuelle Porträt eingebettet sind intime Backstage-Situationen und bewegende Beobachtungen seiner Tourneeauftritte vor gigantischen Publikumskulissen.