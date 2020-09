Conny Plank: Mein Vater, der Klangvisionär

Von Stephan Plank, Reto Caduff .

Conny Plank war einer der wichtigsten Musikproduzenten der 70er und 80er. Sein Sohn verfolgt die Spuren des Vaters, der Bands wie Kraftwerk prägte.

Conny Plank ist ein Name, der jedem Pop- und Rockmusik-Fan spätestens seit den 70er Jahren ein Begriff ist. Der Satz "recorded by Conny Plank in Conny’s Studio near Cologne" zierte mitunter die Plattencover der innovativsten Künstler und Bands der damaligen Zeit – wie zum Beispiel Eurythmics, Brian Eno oder Ultravox. Sein Sohn Stephan trifft die alten Freunde seines Vaters wieder, die heute längst Weltstars sind.