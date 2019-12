Bob Dylans Amerika: Woodstock | Roadtrip mit Wolfgang Niedecken

WDR.DOK. Teil 2 von 5. . 26:14 Min. . Verfügbar bis 01.01.2020. WDR.

Genauso wie Bob Dylan im Jahr 1965, zieht es Wolfgang Niedecken in der zweiten Folge von „Bob Dylans Amerika“ nach Woodstock – dem Mekka der Hippie-Bewegung. Nur gut zwei Autostunden nördlich von New York lässt er sich von alteingesessenen, echten Woodstockern erklären, was noch vom Zauber der Hippie-Ära und dem weltbekannten Woodstock-Festival übrig geblieben ist. Mit dabei sind alte Weggefährten Bob Dylans und wahre Legenden wie der Rockstar-Fotograf und Woodstock-Chronist Elliot Landy.