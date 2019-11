Bob Dylans Amerika: New York | Roadtrip mit Wolfgang Niedecken

WDR.DOK. Teil 1 von 5. . 26:23 Min. . Verfügbar bis 01.01.2020. WDR. Von Hannes Rossacher.

In der ersten Folge von „Bob Dylans Amerika“ trifft Musiker Wolfgang Niedecken in New York die Menschen, die ihm Bob Dylan und dessen Amerika wirklich näher bringen können: Künstler, Fotografen, Journalisten und natürlich Musiker. Das macht Sinn – schließlich nahm seine Karriere vor mehr als 50 Jahren in New York ihren Anfang. Doch was hat sich seit damals im „Big Apple“, und vor allem in Dylans altem Wohnviertel Greenwich Village seit den Sechzigern verändert?