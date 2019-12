Bob Dylans Amerika: Kalifornien | Roadtrip mit Wolfgang Niedecken

Teil 5 von 5.

Die letzte Folge „Bob Dylans Amerika“ führt Wolfgang Niedecken an die Westküste nach Kalifornien. Der „Sunshine State“ gilt als der Geburtsort der Hippie- und Protestkultur. Nicht nur die Beatpoeten in San Francisco ziehen den jungen Bob Dylan in den Sechzigern in ihren Bann. Es sind auch die Lebensbedingungen und die Atmosphäre, die ihn Jahre später zu einem Umzug an die Westküste bewegen. Wolfgang Niedecken trifft Autoren, Aktivisten und Musiker, die ihm die Magie Kaliforniens näherbringen.