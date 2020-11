Berthold Beitz: Ein Leben zwischen Pflicht und Freiheit

WDR.DOK. . 43:31 Min. . UT . Verfügbar bis 03.12.2020. WDR. Von Reinhold Böhm.

Berthold Beitz war einer der wichtigsten Wirtschaftsführer Deutschlands. Untrennbar ist sein Name Beitz mit dem Krupp-Konzern verbunden. In den 50er Jahren wurde Beitz Generalbevollmächtigter des letzten Alleineigentümers, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach. Nach dessen Tod im Jahre 1967 steuerte Beitz den Konzern in den schwierigen Zeiten der Stahlkrise.