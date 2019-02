Alaaf You

27.02.2019 | Von Baris Aladag, Eric Benz

Der Kölner Karneval hat viele Gesichter und ALAAF YOU zeigt ihn, wie er wirklich ist und wie er in den Medien bislang nicht stattfand: Mittendrin im närrischen Treiben der Jecken, das sich auf den Straßen, in Kneipen und in Clubs abspielt, entdeckt der Zuschauer immer wieder prominente Gesichter. ALAAF YOU - ein Film, der weitgehend aus privaten Videos besteht, die von den Jecken selbst gedreht und im Netz hochgeladen wurden. Autor/-in: Baris Aladag, Eric Benz