Akte D - Die Rentenlüge

31.01.2018 | 43:56 Min. | UT | Verfügbar bis 07.02.2018 | WDR

Vor genau 60 Jahren wurde eines der bedeutendsten Gesetze Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg beschlossen. Die Rentenreform von 1957 beeinflusst unser Alltagsleben bis heute. Doch sind die Renten noch sicher? Oder müssen wir damit leben, dass die Alten verstärkt in Armut abdriften werden? Die Dokumentation „Die Rentenlüge“ unternimmt eine kritische Würdigung der Rente und stellt dabei fest, dass von Anfang an für kurzfristige politische Erfolgserlebnisse schwere Fehler gemacht wurden. Fehler, die vom Vater der Rentenreform, Wilfrid Schreiber vorhergesehen wurden. In einer spannenden Spurensuche deckt der Film auf, wie vieles von dem, vor dem Wilfrid Schreiber gewarnt hatte, bis heute immer wieder von den wechselnden Regierungen zum Teil bewusst missachtet wurde. Autor/-in: Tom Ockers