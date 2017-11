Akte D - Die Macht der Automobilindustrie

29.11.2017 | 43:53 Min. | UT | Verfügbar bis 06.12.2017 | WDR

Der Abgasskandal bei VW und anderen Herstellern hat das Vertrauen in die deutsche Autoindustrie tief erschüttert. Absichtlich wurden Kunden betrogen und mit manipulierten Dieselmotoren die Umwelt vergiftet. Während die Konkurrenz aus Japan und den USA bereits Hybrid- und Elektro-Autos verkauft, hat die deutsche Autoindustrie offensichtlich allzu lange auf das falsche Pferd gesetzt. Doch die Panik in den Chefetagen der Hersteller hält sich in Grenzen. Denn die Vorstände wissen, dass jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland von der Autoindustrie und ihren Zulieferern abhängt. Allein aus diesem Grund kann die Politik die Branche nicht im Regen stehen lassen, sondern muss alles dafür tun, den Autokonzernen den Weg in eine sichere Zukunft zu weisen. „Too big to fail“ – mehr noch als für Deutschlands Banken gilt dies für Deutschlands Autoindustrie. Autor/-in: John A. Kantara