Wohnimmobilienmarkt NRW 2018: Wohnen bleibt teuer

WDR aktuell | 28.03.2018 | 01:09 Min. | Verfügbar bis 28.03.2019 | WDR

Es gibt alles in NRW - von der Sozialwohnung bis zur freistehenden Villa mit Pool. Was Kauf, Miete und Grundstücke in 125 Städten und Gemeinden so kosten hat der Immobilienverband Deutschland am Mittwoch, den 28.03.2018, vorgestellt. Und auch die Trends gezeigt, wie wir in Zukunft wohnen werden.