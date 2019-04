Wer wartet eigentlich die Leihräder?

WDR aktuell. . 02:14 Min. . WDR. Von Julius Hilfenhaus.

Das Prinzip ist total praktisch - vor allem in den Großstädten. Wer ganz kurz mal ein Fahrrad braucht, um umweltschonend von A nach B zu kommen, der findet überall an den Hotspots Leihfahrräder. Da braucht man nur das Smartphone zücken und per App geht‘s sofort los. Nur: Wie sicher und gut gewartet sind eigentlich diese Leihfahrräder? Der Stiftung Warentest kommt zu einem dramatisch schlechten Ergebnis.