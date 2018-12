Was bleibt von der Steinkohle im Revier?

WDR aktuell | 21.12.2018 | 02:16 Min. | Verfügbar bis 21.12.2019 | WDR

Am Freitag (21.12.2018) schließt die letzte Zeche in NRW. Und jetzt? Was bleibt vom Bergbau? Die Sprache? Der Zusammenhalt? Die Kultur?