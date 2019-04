SV Straelen holt Inka Grings als Trainerin

WDR aktuell. . 01:21 Min. . WDR.

Inka Grings wird neue Trainerin des Herrenteams des SV Straelen in der Fußball-Regionalliga. Der Verein reagiert damit auf vier Niederlagen in Folge. Ihr erstes Training hatte Grings am Montag (01.04.2019).