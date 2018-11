Studie zur Wasserqualität

Deutschlands Gewässer sind in Gefahr: zu viel Chemie, zu wenig Natur. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Umweltorganisation WWF. Auch viele Seen und Flüsse in NRW schneiden schlecht ab.