Streit um Silvesterböller und Feinstaub

WDR aktuell | 28.12.2017 | 03:11 Min. | Verfügbar bis 28.12.2018 | WDR

Pro Jahr sterben in Deutschland 66.000 Menschen vorzeitig wegen Feinstaub. Feinstaub, der unter anderem durch den Straßenverkehr, aber auch durch Feuerwerke an Silvester produziert wird. Deutschland versinkt dann quasi in einer Feinstaub-Wolke. Für empfindliche Menschen wie Asthmatiker kann das langfristig zu Problemen führen.