Starkregen, Hagel, Gewitter - wie informiere ich mich richtig?

WDR aktuell | 07.06.2018 | 03:14 Min. | Verfügbar bis 07.06.2019 | WDR

Auch am Donnerstagabend führen Gewitter in weiten Teilen NRWs zu Überschwemmungen. Doch woher weiß ich, wo und wann es meine Stadt trifft? Meteorologen in Essen sammeln Millionen von Echtzeitendaten und machen Unwetter so einigermaßen vorhersagbar. Auch Warn-Apps und das Warnwetter des Deutschen Wetterdienstes können helfen.