Sri Lanka - mehr als 100 Festnahmen

WDR aktuell. . 01:56 Min. . WDR.

Sri Lankas Regierung geht davon aus, dass neun Attentäter an den Anschlägen vom Ostersonntag beteiligt waren. Mehr als 60 Verhaftungen gab es bereits, es könnten 100 werden sagen die Behörden. In der Nähe eines Kinos sprengt die Polizei am Morgen einen verdächtigen Motorroller. Eine Vorsichtsmaßnahme. Die Zahl der Opfer ist auf 359 gestiegen.