Situation der deutschen Wirtschaft

WDR aktuell | 27.12.2018 | 01:28 Min. | Verfügbar bis 27.12.2019 | WDR

Der Optimismus in der deutschen Wirtschaft ist gedämpft. Viele Unternehmen rechnen mit besseren Geschäften, aber Schwung und Tempo könnten nachlassen, so die Ergebnisse einer Umfrage, die am Donnerstag (27.12.2018) veröffentlicht wurden.