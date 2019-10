Sauerland Klassik - Oldtimer-Rallye startet in Attendorn

Zum dritten Mal sind die "Sauerland Klassik" am Donnerstag (03.10.2019) in Attendorn gestartet worden. Die beliebte Rallye ist die größte Oldtimer-Veranstaltung in Südwestfalen. Vorkriegsautos, extrem seltene Prototypen und gut erhaltene Old- und Youngtimer können noch bis zum Wochenende von den Besuchern bestaunt werden.