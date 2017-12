RWE und die Kommunen: Der Feind in meinem Zweckverband?

WDR aktuell | 05.12.2017 | 02:22 Min. | Verfügbar bis 05.12.2018 | WDR

Am kommunalen "Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler", der am Freitag (08.12.2017) gegründet wird, ist RWE beteiligt. In einem Geheimvertrag, der dem WDR vorliegt, ist geregelt, dass der Energiekonzern jährlich 200.000 Euro an den Verband zahlt und dafür vorab in fast alle Aktivitäten und die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes einbezogen wird.